Оппозиция Абхазии готовится не признавать победу «пророссийского» кандидата Гунбы и организовать новый Майдан

Ю Юрий Надо помочь абхазам - собрать главных зачинщиков оппозиции и в " конверт". Остальные сами разбегутся . А кто не спрятался, угостить " березовой кашей".

Балу - Да и хер с ними!... После того, что они устроили пускай сами и разбираются... Не надо туда лезть, а то потом обвинят во всех мыслимых и немыслимых... давно уже пора от "бескорыстной братской любви" переходить к нормальным рыночным отношениям... А то у нас с ними какая-то односторонняя "братковость" получается... Причем не в нашу пользу...