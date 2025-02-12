БлокнотРУ 16 февраля в Абхазии выборы президента. Социология свидетельствует – лидирует и.
Оппозиция Абхазии готовится не признавать победу «пророссийского» кандидата Гунбы и организовать новый Майдан
Комментарии
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Ю
Юрий
Надо помочь абхазам - собрать главных зачинщиков оппозиции и в " конверт". Остальные сами разбегутся . А кто не спрятался, угостить " березовой кашей".
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8 час.
Балу -
Да и хер с ними!... После того, что они устроили пускай сами и разбираются... Не надо туда лезть, а то потом обвинят во всех мыслимых и немыслимых... давно уже пора от "бескорыстной братской любви" переходить к нормальным рыночным отношениям... А то у нас с ними какая-то односторонняя "братковость" получается... Причем не в нашу пользу...
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7 час.
ВМ
Владимир Минаков
" организуют новый Майдан, или даже развяжут гражданскую войну." Всё население Абхазии - 245 тыс.чел. 190 тыс.чел - граждане России, порядка 40 тыс чел. - дети, без права голоса. Так что, граждане России, живущие в Абхазии, будут голосовать и воевать против России? Вычислить этих борзых и лишить их гражданства России. А с документами не признанной республики, они дальше своих аулов не выедут. Дебош поднимают до 10 тыс. чел - привлечь к наказанию за дестабилизацию жизни граждан, а тех, что с паспортом гражданина России - в российскую зону... И порядок восстановится - буйным не место в обществе...
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4 час.
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