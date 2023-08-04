Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

111 подписчиков

Бенгоэчеа о деле Негрейры: «Все ставят под сомнение работу судей, нам трудно. Но я сплю спокойно»

Бенгоэчеа о деле Негрейры: «Все ставят под сомнение работу судей, нам трудно. Но я сплю спокойно»

Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх