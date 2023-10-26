Ректор Державинского встретился с представителями Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ

Ректор Державинского университета Павел Моисеев встретился с представителями Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ – главным экспертом отдела военно-патриотической работы Михаилом Бородиным и консультантом отдела организации военно-патриотической работы Алексеем Константиновым.
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