4 способа посмотреть мир во время самоизоляции, не вставая с дивана

Чего не хватает людям, находящимся на самоизоляции? Кто-то скучает по посиделкам с друзьями в любимом кафе или по возможности сходить в спортивный клуб, а некоторые тоскуют из-за несостоявшегося путешествия.
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