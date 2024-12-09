Анна Asti рассказала о своих “слитых” интимных фото

Певица Анна Asti стала жертвой дерзкого преступления. На своей странице в соцсети она поделилась историей о том, как злоумышленники пробрались в её личное пространство через телефон, выкрали оттуда интимные фото и шантажировали её семью.
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