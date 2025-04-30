В Муроме после удара дрона ВСУ загорелся склад

Площадь возгорания составляет 720 квадратных метров. Открытый огонь потушен, ведётся проливка. Как сообщил в Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев, зафиксирован прилёт нескольких беспилотников, их подавили системы РЭБ, при падении дроны повредили два строения.
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