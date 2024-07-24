Прорыв ВС России у Курахово застал боевиков ВСУ врасплох: Карта специальной военной операции на Украине на 24 июля 2024 года Юлия СоколоваСтремительное наступление штурмовых групп Вооружённых сил России в районе Курахово оставило украинскую армию в полном недоумении.