В The Finals появится новый режим 5 на 5 с одной жизнью и без восстановления здоров...

В The Finals появится новый режим 5 на 5 с одной жизнью и без восстановления здоровьяРазработчик Embark Studios анонсировал новый режим в многопользовательском шутере от первого лица The Finals, получивший название Terminal Attack.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)