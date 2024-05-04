star может Всевышний услышал наши молитвы и мы начнем избавляться от "черной чумы"?

Игорь Тверской Глава МИДа России Сергей Лавров 30 апреля провел телефонные переговоры с коллегой из таджикского ведомства, успокоил: дружественные связи нерушимы, меры по проверке въезжающих носят временный характер. Так, что вернётся всё на круги своя. Похоже начинается медленное уничтожение славян по плану мирового еврейства-СВО первая ласточка.