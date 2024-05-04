Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 786 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Давно пора! Пример Сургута должен сработать во всех городах России, ведь у каждого шакала есть нож, береженого Бог бе...Мигрантам начали ...
  • Александр Маркитанов
    руку сломать гостю и домойРусские мужчины н...
  • Алексадр Савельев
    Сургут МОЛОДЦЫ. Продолжать в том же духе.Мигрантам начали ...

Страх Рахмона: Таджикистан получит экономический коллапс и уличные бунты

Страх Рахмона: Таджикистан получит экономический коллапс и уличные бунты

1 мая в Душанбе приземлились первые рейсы с депортированными из России мигрантами. Между тем, 2 мая издание "Asia Plus" сообщает, что в Россию перестали пускать граждан Узбекистана и Киргизии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
star
может Всевышний услышал наши молитвы и мы начнем избавляться от &quot;черной чумы&quot;?
Ответить
16 час.
Игорь Тверской
Глава МИДа России Сергей Лавров 30 апреля провел телефонные переговоры с коллегой из таджикского ведомства, успокоил: дружественные связи нерушимы, меры по проверке въезжающих носят временный характер. Так, что вернётся всё на круги своя. Похоже начинается медленное уничтожение славян по плану мирового еврейства-СВО первая ласточка.
Ответить
15 час.
Лев Сивохин
Надо вводить визовый режим, как это сделала Турция или руководствоваться действиями Белоруссии. Надо забыть о принципах интернационализма, существовавших в СССР, т.к. за тридцать лет после развала СССР республики Средней Азии превратились в полуфеодальные государства.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх