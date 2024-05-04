1 мая в Душанбе приземлились первые рейсы с депортированными из России мигрантами. Между тем, 2 мая издание "Asia Plus" сообщает, что в Россию перестали пускать граждан Узбекистана и Киргизии.
Страх Рахмона: Таджикистан получит экономический коллапс и уличные бунты
Комментарии
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может Всевышний услышал наши молитвы и мы начнем избавляться от "черной чумы"?
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16 час.
Игорь Тверской
Глава МИДа России Сергей Лавров 30 апреля провел телефонные переговоры с коллегой из таджикского ведомства, успокоил: дружественные связи нерушимы, меры по проверке въезжающих носят временный характер. Так, что вернётся всё на круги своя. Похоже начинается медленное уничтожение славян по плану мирового еврейства-СВО первая ласточка.
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15 час.
Лев Сивохин
Надо вводить визовый режим, как это сделала Турция или руководствоваться действиями Белоруссии. Надо забыть о принципах интернационализма, существовавших в СССР, т.к. за тридцать лет после развала СССР республики Средней Азии превратились в полуфеодальные государства.
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14 час.
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