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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Организатор Гран-при в Мадриде: «Буду в восторге, если Сайнс выиграет гонку»

Хосе Висенте де лос Мосос – президент IFEMA, отвечающей за организацию Гран-при Испании – высказался о реакции пилотов на новую трассу и ожиданиях от гонки.

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