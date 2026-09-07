Организатор Гран-при в Мадриде: «Буду в восторге, если Сайнс выиграет гонку»

Хосе Висенте де лос Мосос – президент IFEMA, отвечающей за организацию Гран-при Испании – высказался о реакции пилотов на новую трассу и ожиданиях от гонки.
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