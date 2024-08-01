Появились геймплей и дата выхода нового ретро-шутера про Некроманта в духе He...

Появились геймплей и дата выхода нового ретро-шутера про Некроманта в духе Heretic и DoomКомпания-издатель Fulqrum Publishing и студия-разработчик HON Team опубликовали новый геймплейный трейлер Hands of Necromancy 2, в котором раскрыли точную дату релиза игры.
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