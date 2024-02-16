Ударная группа армейской авиации ВКС поразила противника на Краснолиманском направлении

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
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