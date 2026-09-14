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stroim21

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Осенняя перезагрузка сада: как я превратила субботнюю прополку в стратегию чистой весны

Осенняя перезагрузка сада: как я превратила субботнюю прополку в стратегию чистой весны

Понедельник снова наступил — самое время подвести итоги очередного дачного уикенда, который прошёл под знаком большой осенней уборки.

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