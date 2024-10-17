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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Около 4 млн рублей вложит барнаульский "Горэлектротранс" в страховку пассажиров

Около 4 млн рублей вложит барнаульский "Горэлектротранс" в страховку пассажиров

На случай причинения ущерба пассажирам застрахуют весь электротранспорт Барнаульский "Горэлектротранс" займется вложением средств в страховку на случай причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров.

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