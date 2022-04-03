Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине побывали на открытии выставка «По зову памяти…Сахалинское поисковое движение»

Среди экспонатов капсула «смертного» медальона, обнаруженная на острове Шумшу, винты истребителя Як-9, именные ложки солдат, штык-нож для японской винтовки Арисака Тип 30 и многие другие предметы.
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