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Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине побывали на открытии выставка «По зову памяти…Сахалинское поисковое движение»

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине побывали на открытии выставка «По зову памяти…Сахалинское поисковое движение»

Среди экспонатов капсула «смертного» медальона, обнаруженная на острове Шумшу, винты истребителя Як-9, именные ложки солдат, штык-нож для японской винтовки Арисака Тип 30 и многие другие предметы.

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