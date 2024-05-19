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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Месси нет голевых действий во 2-й игре подряд. Ранее была 11-матчевая результативная серия (12+11)

Сегодня форвард «Интер Майами» провел всю игру с «Ди Си Юнайтед» (1:0) в рамках МЛС. Ранее 36-летний аргентинец остался без голевых действий в матче с «Монреаль Импэкт» (3:2).

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