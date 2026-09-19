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Липчанка отсудила 440 тысяч рублей за сорванный свадебный банкет

Липчанка отсудила 440 тысяч рублей за сорванный свадебный банкет

Жительница Липецкой области отсудила у недобросовестного организатора свадебного банкета около 440 тысяч рублей.

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