Объем кредитования населения Волгоградской области в 2024 году увеличился на 25% по сравнению с предыдущим годом

В Волгоградской области наблюдается значительный рост кредитования населения. По данным пресс-службы регионального отделения ЦБ, в первом полугодии текущего года было выдано потребительских кредитов на 151,6 млрд рублей, что составляет около 84% от общего объема выданных кредитов.