Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Придёт вместо него небинарное существо семьдесят второго пола и будет рулить этим сатанинским шабашом. Лучше точно не...Президент Междуна...
  • Модест
    Сука, рядом в стране враг четверть области отхватил, людей убивают. А даги празднуют, фесты какие-то проводят. Пируют...В Махачкале старт...
  • Модест
    Если это международные воды, то какой вопрос? Судно вело промысел в исключительной экономической зоне пиндостана? Поч...Российское судно ...

Объем кредитования населения Волгоградской области в 2024 году увеличился на 25% по сравнению с предыдущим годом

Объем кредитования населения Волгоградской области в 2024 году увеличился на 25% по сравнению с предыдущим годом

В Волгоградской области наблюдается значительный рост кредитования населения. По данным пресс-службы регионального отделения ЦБ, в первом полугодии текущего года было выдано потребительских кредитов на 151,6 млрд рублей, что составляет около 84% от общего объема выданных кредитов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх