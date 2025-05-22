Чичестер: РФ готовит кибератаку на компании, оказывающие военную помощь Украине

Великобритания и ее союзники, в частности, США, опубликовали предупреждение о том, что Россия может спонсировать киберкампании, которые будут направлены на организации, оказывающие военную помощь Украине.
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