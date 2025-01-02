Полицейским разрешат свободно заходить в дома нелегальных мигрантов

Закон вступит в силу 5 мартаВ России в рамках норм о контроле за мигрантами, подпавшими под режим высылки, полицейским разрешат свободно заходить в дома и иные помещения, где проживают такие иностранцы, пишет ТАСС.
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