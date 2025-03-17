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  • Yuriy Garutsa
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НАТО в панике: новый российский комплекс угрожает обороне Европы

НАТО в панике: новый российский комплекс угрожает обороне Европы

В контексте противостояния с Западом Россия стремится модернизировать свой арсенал баллистических ракет средней дальности, что может вызвать новую гонку вооружений между ней и остальными европейскими странами.

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