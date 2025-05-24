Свидетелем вчерашнего ДТП в Беломорском округе стал врач Беломорской ЦРБ Максим Федоров, который по счастливой случайности проезжал мимо со своей семьей.
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Свидетелем вчерашнего ДТП в Беломорском округе стал врач Беломорской ЦРБ Максим Федоров, который по счастливой случайности проезжал мимо со своей семьей.
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