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Mitsubishi представила новый Xpander Cross

Mitsubishi представила новый Xpander Cross

Автомобиль оснащается новейшей системой контроля вектора тяги. Материалы по теме Mitsubishi Xpander Cross выпускают в Индонезии с 2019 года, он пользуется популярностью в странах АСЕАН, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Южной Азии и Африке.

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