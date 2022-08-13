Mitsubishi представила новый Xpander Cross

Автомобиль оснащается новейшей системой контроля вектора тяги. Материалы по теме Mitsubishi Xpander Cross выпускают в Индонезии с 2019 года, он пользуется популярностью в странах АСЕАН, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Южной Азии и Африке.