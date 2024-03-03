Экран OLED 2К 120 Гц, Snapdragon 8 Gen 3, IP68, 5050 мА·ч, 80 Вт — за 695 долларов. Meizu 21 Pro поступил в продажу в Китае

Представленный пару дней назад смартфон Meizu 21 Pro поступил в продажу в Китае. Устройство предлагается в трех вариантах памяти: 12/256 ГБ — 695 долларов, 16/512 ГБ — 750 долларов, 16 ГБ / 1 ТБ — 820 долларов.
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