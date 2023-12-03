Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Министр обороны США Остин заявил о рисках поражения Израиля в секторе Газа

Министр обороны США Остин заявил о рисках поражения Израиля в секторе Газа

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) может грозить «стратегическое поражение» в секторе Газа, если Израиль не обеспечит безопасность и защиту гражданских лиц и свободный доступ гуманитарной помощи, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

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