Министр обороны США Остин заявил о рисках поражения Израиля в секторе Газа

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) может грозить «стратегическое поражение» в секторе Газа, если Израиль не обеспечит безопасность и защиту гражданских лиц и свободный доступ гуманитарной помощи, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
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