Министр обороны США Остин заявил о рисках поражения Израиля в секторе Газа

Страна и люди

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) может грозить «стратегическое поражение» в секторе Газа, если Израиль не обеспечит безопасность и защиту гражданских лиц и свободный доступ гуманитарной помощи, заявил министр обороны США Ллойд Остин.