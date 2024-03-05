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Закон и Порядок

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Под видом польских фермеров протестуют шпионы из России

Под видом польских фермеров протестуют шпионы из России

Русские шпионы прикинулись польскими фермерами: Новая теория заговора от украинского министра МалюськиМинистр юстиции Незалежной Денис Малюська считает, что путинские шпионы затесались в ряды фермеров в Польше.

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