Под видом польских фермеров протестуют шпионы из России

Русские шпионы прикинулись польскими фермерами: Новая теория заговора от украинского министра МалюськиМинистр юстиции Незалежной Денис Малюська считает, что путинские шпионы затесались в ряды фермеров в Польше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии