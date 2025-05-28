БРИКС как лидер Юга и Востока: заявление Сергея Шойгу на встрече в России

Сергей Шойгу, секретарь Совета Безопасности России, на встрече в Национальном центре "Россия" заявил о ведущей роли БРИКС как лидера глобального Юга и Востока, обсуждая вызовы и возможности для этих регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии