В Якутии начались культурные мероприятия ко Дню народного единства

Акции и концерты, посвящённые Дню народного единства, стартовали в столице и в районах республики, 30 октября сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).
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