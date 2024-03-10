Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ПВО группировки «Юг» уничтожила 49 БПЛА и три снаряда HIMARS

ПВО группировки «Юг» уничтожила 49 БПЛА и три снаряда HIMARS

Подразделения ПВО Южной группировки войск уничтожили 49 беспилотных летательных аппаратов в районах Ясиноватой, Новоандреевки и Яковлевки Донецкой Народной Республики, сообщил «Звезде» старший офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев.

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