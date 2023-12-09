Фальшивая «радуга»: почему ЛГБТ*-движение признали экстремистским именно сейчас

Если ты педик , зачем это рекламировать ? Отдайся и скрывай . Это же не героизм , это позор . Старайся скрыт . Если в открытую хочешь признать эту гнусь , уезжай из страны и обоснуйся , где все педики . Там тебе и место ! Оставь Россию и россиян в покое !

Александр Симаков

Гомосексуалистам скучно просто так, по-тихому тыкать друг друга где-нибудь в укромном месте. К тому же внутренне они понимаю свою ущербность, а потому их задача - втянуть в свой круг как можно больше людей, тогда не так стыдно. Их выпендреж с гей парадами, бравирование своей нетрадиционной сексуальностью ещё и вызов традиционному обществу. Но только до тех пор, пока государство и общество это позволяют. Теперь, после признания ЛГБТ сообщества экстремистами, извращенцы всех мастей будут дроючить друг друга в укромном месте, вздрагивая при каждом шорохе. 😀