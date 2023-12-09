Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Фальшивая «радуга»: почему ЛГБТ*-движение признали экстремистским именно сейчас

Фальшивая «радуга»: почему ЛГБТ*-движение признали экстремистским именно сейчас

30 ноября Верховный суд РФ признал международное ЛГБТ*-движение экстремистским и запретил его деятельность на территории нашей страны, и это решение вызвало массу критики, причём со всех сторон.

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Комментарии
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Александр Симаков
Вот и получается, что основная причина признания ЛГБТэшников экстремистами - массовое возвращение &quot;испуганных патриотов&quot;, которые педики и лесбиянки во вторую очередь. А в первую - обработанные западными спецслужбами, подготовленные и  заряженные на протесты и смуту засланные казачки.
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22 час.
Хакимжон Ходжамов
Если ты педик , зачем это рекламировать ? Отдайся и скрывай . Это же не героизм , это позор . Старайся скрыт . Если в открытую хочешь признать эту гнусь , уезжай из страны и обоснуйся , где все педики . Там тебе и место ! Оставь Россию и россиян в покое !
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9 час.
Александр Симаков
Гомосексуалистам скучно просто так, по-тихому тыкать друг друга где-нибудь в укромном месте.  К тому же внутренне они понимаю свою ущербность, а потому их задача - втянуть в свой круг как можно больше людей, тогда не так стыдно. Их выпендреж с гей парадами, бравирование своей нетрадиционной сексуальностью ещё и вызов традиционному обществу. Но только до тех пор, пока государство и общество это позволяют.  Теперь, после признания ЛГБТ сообщества экстремистами, извращенцы всех мастей будут дроючить друг друга в укромном месте, вздрагивая при каждом шорохе.  😀
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6 час.

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