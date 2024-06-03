Что случилось ночью, 3 июня 2024 года

В середине мая глава России Владимир Путин посетил Китай. По данным источников Financial Time, на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином российский президент обсуждал, в числе прочего, работу китайских банков, .
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