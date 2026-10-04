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Царьград

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Три редкие советские книги. Стоит не менее 30 000 рублей

Три редкие советские книги. Стоит не менее 30 000 рублей

Некоторые советские книги сегодня стоят десятки тысяч рублей — не из-за редкости самой темы, а благодаря сочетанию небольшого тиража, качества издания и интереса коллекционеров.

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