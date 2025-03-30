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Царьград

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Лавров: Русские силы предотвратили атаку беспилотников на "Турецкий поток"

Лавров: Русские силы предотвратили атаку беспилотников на "Турецкий поток"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что русские воздушно-космические силы предотвратили атаку украинских беспилотников на газопровод "Турецкий поток".

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