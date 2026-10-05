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«Взяла деньги и исчезла»: мать погибшего на СВО бойца три года пытается вернуть аванс за дом

«Взяла деньги и исчезла»: мать погибшего на СВО бойца три года пытается вернуть аванс за дом

57-летняя жительница Краснодарского края Валентина Журавлёва больше трёх лет не может вернуть 1,7 млн рублей, которые передала в качестве аванса за дом.

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