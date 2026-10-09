«А вы бы как поступили?»: почему Киев отказывается сдавать РФ территорию ДНР Чего стоят принципы в наше малопринципиальное время? Точнее, какой ценой они обходятся? Этими вопросами в своём телеграм-канале задаётся экс-командир бригады «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.