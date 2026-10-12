Управа Отрадного просит владельцев убрать брошенные автомобили

Управа района Отрадное продолжает работу по выявлению и эвакуации транспортных средств с признаками БРТС (брошенных, разукомплектованных) на основании Постановления Правительства Москвы № 569-ПП от 23.
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