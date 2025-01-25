Модель Анастасия Решетова публично высмеяла певицу Алсу

Модель и бизнесвумен Анастасия Решетова 23 января отпраздновала свое 29-летие. Она устроила грандиозную вечеринку в одном из московских ресторанов, пригласив на праздник родных и близких, сообщило издание ОСН.
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