Нижегородская область вошла в число 31 региона, между которыми правительство России распределило 264,5 млн рублей на развитие геномной селекции в племенном животноводстве, получив на эти цели 14,8 млн рублей на 2025 год.
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