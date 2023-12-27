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Начался монтаж пролета пересадочного моста на станции метро «Текстильщики»

Начался монтаж пролета пересадочного моста на станции метро «Текстильщики»

В Москве начался монтаж главного пролетного строения пешеходного моста, входящего в состав пересадочного узла между станциями «Текстильщики» Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линиями метро, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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