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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самсонов о переходе к Соколовской: «Ни разу не пожалел. Сейчас я получаю искреннее удовольствие от фигурного катания»

Фигурист Даниил Самсонов  заявил, что не жалеет о переходе в группу Светланы Соколовской. В прошедшем сезоне спортсмен занял 17-е место на чемпионате России.

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