Судебные приставы арестовали все имущество предприятий производителя «Макфы»

Судебные приставы арестовали движимое и недвижимое имущество всех обособленных предприятий производителя макарон «Макфа» из-за иска Генпрокуратуры, речь идет о 34 предприятиях, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова, представляющего интересы совладельцев «Макфы»: экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.