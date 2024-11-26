Шестилетний сын Овечкина Сергей в раздевалке поздравил "Вашингтон" с победой

Сергей Овечкин, шестилетний сын российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, вместе с отцом зашел в раздевалку команды, чтобы поздравить хоккеистов с победой над "Флоридой Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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