Шестилетний сын Овечкина Сергей в раздевалке поздравил "Вашингтон" с победой

Сергей Овечкин, шестилетний сын российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, вместе с отцом зашел в раздевалку команды, чтобы поздравить хоккеистов с победой над "Флоридой Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).