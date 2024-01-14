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Минобороны: как Иван Калашников заставил спасаться бегством 12 боевиков ВСУ

Минобороны: как Иван Калашников заставил спасаться бегством 12 боевиков ВСУ

За подвиг русский солдат из Бурятии удостоен Звезды Героя России.Сразу 12 украинских боевиков вынуждены были спасаться бегством после смелых действий одного из солдат русского взвода из пятерых человек, который штурмовали опорник ВСУ.

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