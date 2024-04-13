Объясняю на пальцах Сегодня поспорил со знакомым на эту тему. И вот что хотелось бы сказать для начала.
Окупится ли мост на Сахалин?
Комментарии
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лл
лина любимцева
А как по поводу диких штормов там, где намечается строительство моста? Выдержит ли эти шторма сам мост, и как вообще отреагирует природа на это? Там же ветродуй - кошмар какой-то...
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13 час.
юф
юра федулов
Хорошая статья и выводы хорошие. Дорога на Сахалин необходима. Но....Учитывая уроки СВО и наличие под боком япошек, логично прикинуть, что строить - мост или тоннель как под Ламаншем. В благословенные времена СССР даже проект уже был и все проработки, а тогда люди были умнее нынешних.
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9 час.
Бурят Бурятов
Мост нужен, будет мост будет и развитие, придет цивилизация ,,,
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5 час.
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