Окупится ли мост на Сахалин?

А как по поводу диких штормов там, где намечается строительство моста? Выдержит ли эти шторма сам мост, и как вообще отреагирует природа на это? Там же ветродуй - кошмар какой-то...

юф

юра федулов

Хорошая статья и выводы хорошие. Дорога на Сахалин необходима. Но....Учитывая уроки СВО и наличие под боком япошек, логично прикинуть, что строить - мост или тоннель как под Ламаншем. В благословенные времена СССР даже проект уже был и все проработки, а тогда люди были умнее нынешних.