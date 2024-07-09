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Закон и Порядок

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  • Eduard
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Для банды малотетних мигрантов мы стали "рабами". Ездят с оружием и запугивают

Для банды малотетних мигрантов мы стали "рабами". Ездят с оружием и запугивают

В подмосковном ЖК "Лукино-Варино" опять было неспокойно. Сделав из него очередное гетто, они, как обычно, рассекали на старых жигулях без крыши, включили свою чудесную национальную музыку и размахивали пистолетом.

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