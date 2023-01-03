Упокоение в братской могиле: судьба Галчонка из «Простоквашино» Нарышкиной

Галчонок из мультфильма «Простоквашино», Сова из мультфильма о Винни-Пухе, Ворона из «Возвращения блудного попугая» — это лишь малая часть картин, благодаря которым Зинаиду Нарышкину узнавали миллионы советских детей и теперь уже российских.