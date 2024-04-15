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Спустя 4 года ж/д станция Керчи получит автомобильный подъезд

Спустя 4 года ж/д станция Керчи получит автомобильный подъезд

Ранее полтора километра дороги не были в включены ни в один из проектных планов. Сейчас дорожные рабочие трудятся над автомобильным отводом от улицы Героев Сталинграда к станции «Керчь-Южная», сняв при этом почти километр нового асфальтового покрытия с дороги (транспорт ездит в объезд реконструируемого участка).

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