Норвегия выделит Украине $93 млн на укрепление ПВО

Норвегия выделит 1 миллиард крон ($92,69 млн) на укрепление противовоздушной обороны Украины, заявил премьер-министр Йонас Гар Стёре в четверг на саммите НАТО, где члены альянса пообещали Киеву дополнительную военную помощь.
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