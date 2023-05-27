Федеральное агентство новостей №1

7 150 подписчиков

Офтальмолог Сюняева: отказ от ношения солнцезащитных очков летом может привести к возникновению катаракты

Офтальмолог Сюняева: отказ от ношения солнцезащитных очков летом может привести к возникновению катаракты

Офтальмолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Эльвира Сюняева рассказала, что игнорирование ношения солнцезащитных очков летом увеличивает риск развития катаракты.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх