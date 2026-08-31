Сад Абраменко -...
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Вертициллезное увядание малины: как распознать тихого убийцу и спасти плантацию

Вертициллезное увядание малины: как распознать тихого убийцу и спасти плантацию

Малина сохнет прямо на глазах даже при влажной почве? Это вертициллезное увядание. Рассказываем, как распознать смертельную болезнь и что делать, чтобы спасти плантацию.

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